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مصر.. نشر صورة الشاب المسيئ للرسول بعد القبض عليه

أخبار العالم العربي

مصر.. نشر صورة الشاب المسيئ للرسول بعد القبض عليه
Reuters
مصر
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نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة للشاب يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي محمد، والذي تسبب في أزمة كبيرة بمصر خلال الآونة الأخيرة.

مصر.. نشر صورة الشاب المسيئ للرسول بعد القبض عليه
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وطلبت النيابة العامة المصرية تحريات مباحث قطاع الأمن الوطني بشأن الواقعة، وتحفظت جهات التحقيق على هاتف المتهم لفحصه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، ألقت القبض على الشاب يوسف هاني المتهم بالإساءة إلى النبي، وجرى استجوابه من قبل جهات التحقيق، وعرضه على النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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