مصر.. نشر صورة الشاب المسيئ للرسول بعد القبض عليه

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة للشاب يوسف هاني، المتهم بالإساءة إلى النبي محمد، والذي تسبب في أزمة كبيرة بمصر خلال الآونة الأخيرة.

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وطلبت النيابة العامة المصرية تحريات مباحث قطاع الأمن الوطني بشأن الواقعة، وتحفظت جهات التحقيق على هاتف المتهم لفحصه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسماعيلية، ألقت القبض على الشاب يوسف هاني المتهم بالإساءة إلى النبي، وجرى استجوابه من قبل جهات التحقيق، وعرضه على النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية