إحياء الذكرى الـ16 لرحيل عرفات في الضفة الغربية

أجريت في عموم الضفة الغربية مراسم إحياء الذكرى الـ16 لرحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وأحيا الآلاف في مدينة رام الله اليوم الذكرى في فعالية مركزية انطلقت من دوار المنارة وسط رام الله باتجاه ضريح عرفات، حيث وضع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام إكليلا من الزهور على الضريح.

AFP ABBAS MOMANI

وشارك عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعدد من الوزراء، وممثلي القوى الوطنية والإسلامية في الفعالية التي دعت إليها حركة "فتح".

وألقى العالول نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة، أكد فيها المضي قدما على خطى الزعيم الراحل "حتى نيل الحقوق المشروعة لشعبنا".

وأقيمت كذلك فعاليات أخرى في الخليل وجنين ومختلف المناطق الأخرى بالضفة الغربية.

المصدر: وفا