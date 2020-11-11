الحكومة المصرية تمنح المحافظين سلطات جديدة

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة، وفقا للظروف على أرض الواقع، للتخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات حال حدوثها.

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وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن التعطيل يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوري مع الموقف أو أي مستجدات تتعلق به.

ونوه مدبولي، بأن هذا الأسبوع "شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، وبناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "كان يتابع الموقف تلفونيا مع المحافظين على مدار اليوم".

المصدر: وسائل إعلام مصرية