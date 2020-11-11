رئيسة اليونان تعتذر للسيسي بسبب عدم استقباله بشكل حافل جراء كورونا

اعتذرت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب عدم تقديم ما يليق به من استقبال حافل نظرا لتفشي فيروس كورونا.

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وتابعت كاترينا ساكيلاروبولو، خلال لقائها بالرئيس المصري في أثينا، أن العلاقات بين مصر واليونان وطيدة وتاريخية وتم تتويج هذه العلاقة في أغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية تأمين الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، وهو أمر هام جدا، ولكن ليس فقط التأمين في إطار البلدين وإنما في المنطقة بشكل عام.

وأوضحت أنه سيتم التحدث في كثير من الأمور في هذا اللقاء الموسع بين كل من رئيسة اليونان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومنها "التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات التي تواصلها في المنطقة، إلى جانب العمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلدان الأخرى، حيث يجب التأكيد أيضا على أن القيم الدينية ليس لها علاقة بالتعصب والعنف".

المصدر: وسائل إعلام مصرية