نتنياهو معزيا برئيس وزراء البحرين: أثمن مساهمته الكبيرة بتحقيق السلام

توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بالتعازي للبحرين بوفاة رئيس وزرائها، مثمنا دور الراحل في تحقيق السلام بين البحرين وإسرائيل.

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وفي بيان صادر عن مكتبه، قال نتنياهو: "أتقدم باسمي وباسم الشعب الإسرائيلي بخالص التعازي لملك البحرين صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة وللأسرة الملكية وللشعب البحريني في وفاة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله. كما أتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته".

وأضاف نتنياهو:"أثمن مساهمته الكبيرة في تحقيق السلام بين بلدينا".

وكان الديوان الملكي في البحرين أعلن اليوم الأربعاء وفاة رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يعد أقدم رؤساء الوزراء في العالم.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن الشيخ خليفة، الذي ظل شخصية مهيمنة في الحياة السياسية بالبحرين على مدار ما يقرب من نصف قرن، أسلم الروح صباح اليوم الأربعاء في مستشفى مايو كلينيك بالولايات المتحدة.

وكان الشيخ خليفة (84 عاما)، عم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شغل منصب رئيس الوزراء منذ إعلان البحرين الاستقلال عن بريطانيا عام 1971 أي ما يقرب من نصف قرن.

وقالت وكالة أنباء البحرين إن مراسم الدفن ستتم لدى إعادة الجثمان إلى البلاد وإن الجنازة ستقتصر على عدد محدد من أفراد الأسرة.

وأعلنت البحرين الحداد الرسمي لمدة أسبوع وستغلق الوزارات والإدارات الحكومية ثلاثة أيام بدءا من يوم الخميس.

المصدر: RT+ رويترز