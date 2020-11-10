الدفاع التركية تعلن القضاء على 26 مسلحا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، القضاء على 26 مسلحا قالت إنهم من "تنظيم وحدات الحماية الكردية" التابع لـ"حزب العمال الكردستاني" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقال مدير فرع التخطيط والتنسيق والتحليل في الوزارة العقيد أولجاي دنيزر، إن قوات بلاده ترد على تحرشات واعتداءات الإرهابيين بمنطقة "نبع السلام" في إطار الدفاع المشروع.

وأضاف: "تم تحييد 26 إرهابيا كانوا يعدون لهجوم في منطقتي رأس العين وتل أبيض"، مؤكدا "مواصلة بلاده بكل حزم، الحفاظ على بيئة السلام والاستقرار، التي تأسست شمالي سوريا".

المصدر: "الأناضول"