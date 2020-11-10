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لا صلاة جمعة في جامع الجزائر الأعظم بعد 13 نوفمبر بسبب وباء كورونا

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لا صلاة جمعة في جامع الجزائر الأعظم بعد 13 نوفمبر بسبب وباء كورونا
Reuters
جامع الجزائر الاعظم خلال إندازه
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قررت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر تعليق إقامة صلاة الجمعة في جامع الجزائر الأعظم الذي تم تدشينه يوم 29 أكتوبر الماضي وأقيمت فيه أول صلاة بمناسبة ذكري المولد النبوي.

وبعد أول صلاة جمعة قبل 5 أيام في هذا الجامع، الذي يعد ثالث أكبر جامع في العالم بعد الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، تبين للمسؤولين عليه أن "حساسية الوضع الوبائي الراهن المرتبط بجائحة كورونا" تقتضي تعليق إقامة صلاة الجمعة فيه ابتداء من يوم 13 نوفمبر على أن تستأنف مستقبلا بمجرد ما تتوفر شروط إقامتها. 

لا صلاة جمعة في جامع الجزائر الأعظم بعد 13 نوفمبر بسبب وباء كوروناالجامع الأعظم حاليا. الصورة: صحيفة "الخبر" الجزائرية.

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وأوضح بيان وزارة الشؤون الدينية أن الوزارة "سجلت أن جامع الجزائر قد استقطب الجمعة الماضية أعدادا هائلة من المصلين، وبقدر ما كانت الصورة التي رسمها المصلون داخل قاعة الصلاة جميلة وحضارية، فقد تخلل هذا الحضور الكثيف تسجيل ملاحظات وتجاوزات حذرت اللجنة العلمية من تداعياتها المحتملة على الصحة العمومية". 

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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