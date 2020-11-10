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مصر.. صراخ أطفال يكشف جريمة مروعة والقبض على 6 مشتبه بهم (صور)

مجتمع

مصر.. صراخ أطفال يكشف جريمة مروعة والقبض على 6 مشتبه بهم (صور)
Reuters
الأمن المصري
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عثر عدد من أهالي قرية الرودة التابعة لمركز المنزلة في الدقهلية بمصر، مساء أمس، على جثة طفلة داخل حاوية وبها آثار حرق في منزل تحت الإنشاء.

مصر.. صراخ أطفال يكشف جريمة مروعة والقبض على 6 مشتبه بهم (صور)الطفلة جنى
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وأكد الأهالى أن "عددا من الأطفال كانوا يلعبوا داخل المبنى وعثروا على الحاوية وعندما فتحوها وجدوا به جثة الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات وصرخوا وهربوا وتجمع عدد من الأهالي وبفحص الجوال تبين أن به جثة ومحروقة وتم التحفظ على الجوال وإبلاغ الشرطة".

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين من المعاينة أن الجثة للطفلة جنى محمد صلاح السخري 3 سنوات، من قرية الرودة والمبلغ بغيابها منذ يومين.

وبالمعاينة تبين أن الجثة يوجد بها آثار حروق لتشويه ملامحها لعدم التعرف عليها.

مصر.. صراخ أطفال يكشف جريمة مروعة والقبض على 6 مشتبه بهم (صور)

وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها، لكشف غموض العثور على جثة الطفلة، وألقت المباحث القبض على 6 من المشتبه فيهم من جيران أسرة المجني عليها.

المصدر: المصري اليوم

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