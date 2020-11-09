دمشق: دعونا الجميع لحضور مؤتمر اللاجئين باستثناء تركيا

أعلنت دمشق أنها وجهت دعوات إلى جميع الدول لحضور مؤتمر اللاجئين المزمع بعد غد باستثناء تركيا، مشيرة إلى تعرض بعض الدول للضغوط عليها لحملها على عدم الحضور.

وأكد رئيس لجنة التحضير للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن الدولة الوحيدة التي لم توجه لها سوريا الدعوة لحضور المؤتمر هي تركيا، وأشار إلى أن بعض الدول تعرضت لضغوط كي لا تشارك في المؤتمر.

وقال سوسان في حوار مع قناة "السورية" إن عدم توجيه الدعوة لتركيا لم يكن بسبب انفعالي، بل لأن "النظام التركي لا نتأمل منه أي شيء ولا نأمل منه أي شيء بعد ممارساته في سوريا والألم الذي سببه للسوريين".

وأضاف: "ترفعنا عن الخلافات السياسية وتجاوزنا السياسات الخاطئة للبعض، ولكن لم يكن لدينا أي وهم إزاء هؤلاء ومواقفهم من المؤتمر".

وفي إشارة إلى أن بعض الدول رفضت المشاركة، قال سوسان: "أما هؤلاء الذين كانت لهم مواقف غير إيجابية، بصراحة لم يكن لدينا أي وهم إزاء استجابتهم".

وتابع: "بالنسبة للذين لديهم سياسات غير إيجابية هم بصراحة غير مرحب بهم، ونحن قمنا بما هو مترتب علينا تجاه أهلنا في الخارج أما الذين اتخذوا مواقف غير إيجابية وأقصد بشكل أساسي الولايات المتحدة والدول التي تسير في ركابها بشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي، هذه الدول عرت نفسها بنفسها... بعض الدول حدثتنا عن حجم الضغوط التي تعرضت لها لعدم المشاركة".

المصدر: RT