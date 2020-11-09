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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو الأراضي السعودية

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو الأراضي السعودية
Reuters
التحالف يستعرض مسيرات حوثية، أرشيف
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أعلن التلفزيون السعودي أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون نحو الأراضي السعودية.

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وأفاد التلفزيون الرسمي بأن الطائرة المسيرة التي دمرها التحالف كانت محملة بالمتفجرات.

وجدد التحالف العربي غاراته الجوية أمس الأحد، على مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية، في محافظتي مأرب وصعدة شمالي اليمن، حيث شن 6 غارات  استهدفت مديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب النفطية، كما نفذ التحالف ثلاث غارات جوية على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، توزعت بغارتين على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف شرقي صعدة، وغارة على مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة الحدودية مع السعودية.

المصدر: رويترز 

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