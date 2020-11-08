التحالف العربي يستهدف الحوثيين في مأرب وصعدة بـ9 غارات

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله"، بأن التحالف العربي جدد غاراته الجوية على مناطق سيطرة الجماعة، في محافظتي مأرب وصعدة شمالي اليمن.

وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن طيران التحالف العربي شن 6 غارات على محافظة مأرِب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديرية رحبة جنوبي المحافظة النفطية".

وأضاف أن التحالف نفذ ثلاث غارات جوية على محافظة صعدة شمال غربي اليمن، توزعت بغارتين على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف شرقي صعدة، وغارة على مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة الحدودية مع السعودية.







المصدر: "سبوتنيك"