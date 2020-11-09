تشديد إجراءات مكافحة كورونا في الجزائر وتأجيل الدراسة بالجامعات

قالت الحكومة الجزائرية إنها اتخذت تدابير جديدة لمكافحة تفشي وباء كورونا من بين أهمها تأجيل الدخول الجامعي إلى غاية منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وشملت هذه التدابير، التي تبنتها الحكومة بعد التشاور مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور تفشي الوباء، وقف حركة النقل العام بين المدن والولايات ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وإغلاق أسواق السيارات، وحظر التجول ابتداء من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا في 29 ولاية من بين 48 بعدما كان مقتصرا على 20 ولاية.

كما مددت الحكومة إجراء منع التجمعات الاجتماعية كالحفلات العائلية واللقاءات في المقابر، مع تشديد مراقبة مدى احترام هذه التدابير، لاسيما في المساجد والمؤسسات التعليمية والإدارات.

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ويشهد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الجزائر ارتفاعا غير مسبوق حيث بلغ أمس الاحد 670 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 62051 حالة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية