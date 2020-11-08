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الجزائر تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا
AFP RYAD KRAMDI
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد تسجيل 12 وفاة و670 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 2048، والإصابات إلى 62051.

وتماثل 254 شخصا للشفاء في اليوم الماضي ليرتفع عدد المتعافين إلى 42037، فيما يرقد 63 مريضا في وحدات العناية المركزة.

وتشهد الأيام الأخيرة ارتفاعا مستمرا في إصابات كورونا ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات مشددة في العديد من محافظات البلاد بينها الجزائر العاصمة.

المصدر: RT

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