قيس سعيّد يهنئ بايدن

بعث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأحد بالتهنئة للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقالت الخدمة الصحفية للرئيس التونسي إنه ذكّر في رسالته، بالعلاقة التاريخية التي تجمع تونس والولايات المتحدة، وأكد مجددا استعداده للعمل على تعزيز الشراكة بين البلدين.

وقدر الرئيس التونسي عاليا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده في مجال بناء المجتمع الديمقراطي.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن أمس فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في 3 نوفمبر الجاري.

المصدر: تاس