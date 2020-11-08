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أول تهنئة من قيادي على الأراضي السورية لبايدن

أخبار العالم العربي

أول تهنئة من قيادي على الأراضي السورية لبايدن
Reuters KEVIN LAMARQUE
المرشح الديمقراطي جو بايدن
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هنأ القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي المرشح الديمقراطي جو بايدن، بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، داعيا إلى استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين.

وكتب عبدي على "تويتر": "أتقدم بأحر التهاني إلى جو بايدن وكامالا هاريس على فوزهما التاريخي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وأضاف: "نتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة لحماية مكاسبنا في الحرب ضد داعش وبناء مستقبل أفضل للسوريين".

المصدر: "رووداو"

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