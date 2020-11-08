الأردن.. توقيف مرشح 15 ادعى أنه تلقي دعما أمنيا لحملته

أوقف الادعاء الأردني أحد مرشحي الشمال في محافظة إربد 15 يوما على ذمة التحقيق، إثر زعمه بتلقي دعم الأمن الأردني، وإحدى السفارات الأجنبية لتعزيز حملته الانتخابية.

وذكر مصدر قضائي لوكالة "عمون"، أن مدعي إربد العام خلدون الحسين أمر بتوقيف المرشح 15 يوما، "بجرم القيام بتصرفات من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، على أثر نشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ادعى فيه أنه مدعوم من جهة أمنية وتلقى مبلغ 45 ألف دينار لحملته الانتخابية من إحدى السفارات الأجنبية".

وبين المصدر أن المرشح يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بالإضافة إلى جنسيته الأردنية، وكان أحد الاشخاص سجل له تسجيل صوتي وهو يدعي أنه مدعوم من جهة أمنية تقوم على جمع أصوات لصالحه وجرى نشر التسجيل، فيما لا تزال الجهات الأمنية تحقق في صحة التسجيل.

المصدر: "عمون"