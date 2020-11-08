العراق.. شركات صينية تقدم خدماتها لتنفيذ مشروع ميناء "الفاو الكبير"

قال وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، اليوم الأحد، إن هناك شركات صينية قدمت خدماتها لتنفيذ مشروع ميناء "الفاو الكبير" في محافظة البصرة.

وأكد خلال تصريحات صحفية، أن "الوزارة مستمرة بالتفاوض مع شركة دايو الكورية بخصوص ميناء الفاو الكبير".

وأضاف، أن "دايو لديها عقدين في ميناء الفاو ينتهيان في عام 2021، والاختلاف معها على الأعماق والمدد الزمنية والمبالغ".

وتابع وزير النقل العراقي: "في حال لم يتم الاتفاق مع دايو فإن هناك شركات قدمت خدماتها، من بينها شركات صينية".

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ويوم الخميس الماضي أعلنت وزارة النقل العراقية، عن تراجع شركة "دايو" الكورية عن إكمال بناء مشروع ميناء "الفاو الكبير".

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، أعلنت شركة "دايو" الكورية الجنوبية، وقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، في البصرة جنوب العراق، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقا.

يذكر أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في العام 2010، وقالت وزارة النقل العراقية، إن وزير النقل ناصر حسين الشبلي أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار.

المصدر: RT + واع