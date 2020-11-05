بعد "انتحار" مديرها في العراق.. "دايو" تتراجع عن إكمال مشروع "الفاو الكبير"

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عن تراجع شركة "دايو" الكورية عن إكمال بناء مشروع ميناء "الفاو الكبير" الذي تنفذه جنوبي العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي في تصريحات صحفية، إن "شركة دايو تراجعت عن اتفاقها المبدئي باكمال مشروع ميناء الفاو الذي وضع تصميمه المستشار الايطالي، وطالبت بمبالغ اضافية وتمديد مدة العقد للاستمرار في المشروع".

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وأضاف، أن "وزير النقل رفض مطالب الشركة وطالبها بالالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع الوزارة بعقد مدته ثلاث سنوات ونصف السنة وحفر الميناء بعمق يبلغ اكثر من 19.8 متر".

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، أعلنت شركة "دايو" الكورية الجنوبية، وقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، في البصرة جنوب العراق، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقا.

يذكر أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في العام 2010، وقالت وزارة النقل العراقية، إن وزير النقل ناصر حسين الشبلي أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار.

المصدر: RT + السومرية