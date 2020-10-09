شركة كورية جنوبية توقف عملها بالبصرة بعد العثور على مديرها مشنوقا

أعلنت شركة دايو الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، وقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، في البصرة جنوب العراق، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقا.

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وأفادت وكالة "رووداو" أن مدير الشركة الكورية، العاملة في ميناء الفاو الكبير، أقدم على الانتحار شنقا، من دون معرفة أسباب الحادث حتى الساعة.

ودعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب وفاة مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير.

وقالت المفوضية في بيان "إذ يأسف لوفاة مدير الشركة الخاصة بمشروع بناء ميناء الفاو الكبير اليوم يتابع التحقيقات الخاصة بالحادث مع مديرية شرطة محافظة البصرة ومع قائم مقامية قضاء الفاو".

تجدر الإشارة، إلى أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في العام 2010، وقالت وزارة النقل العراقية الأسبوع الفائت، إن وزير النقل ناصر حسين الشبلي أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار.

المصدر: رووداو