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الرئيس العراقي: ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفر منها

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي: ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفر منها
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قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن "ثورة الإصلاح والتغيير بوجه الظلم والطغيان لا مفر منها، مهما كانت الأثمان غالية".

وأكد في كلمة بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين: "تمر علينا ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، لتذكرنا بثورة العدالة الاجتماعية، ثورة الإصلاح بوجه الظلم والطغيان، إذ يقدم لنا الإمام الحسين وآل بيته وصحبه الذين نذروا انفسهم دفاعاً عن قيم العدل والكرامة، دروساً في التضحية والفداء".

وأضاف: "في هذه الذكرى الخالدة، علينا أن نستلهم تلك القيم النبيلة، وأن تكون مساراً في تطبيق الإصلاحات والتغيير اللازم من أجل دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها، ومعبّرة عن تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر، وليكن عملنا وجهدنا مُنصبّاً على مكافحة الفساد الذي حرم العراقيين من التمتع بنِعَمِ بلادهم لسنوات طويلة".

وتابع صالح: "أحيي الجموع المليونية المتجهة صوب كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، ونؤكد في الوقت ذاته، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لوقاية الزائرين الكرام من وباء كورونا، وندعو من الله عز وجل ان يحفظهم ويحفظ العراقيين جميعاً من هذا الوباء الخطير، وكذلك أهمية الحفاظ على حرمة الزيارة وشعائرها".

 

 المصدر: RT

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