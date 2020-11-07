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إصابة صياد من غزة برصاص إسرائيلي

أخبار العالم العربي

إصابة صياد من غزة برصاص إسرائيلي
Reuters
زورق حربي إسرائيلي - أرشيف
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أعلنت لجان توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، عن إصابة صياد فلسطيني برصاص الأمن الإسرائيلي في بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت اللجان، إن "الاحتلال أطلق النار صوب الصياد محمد زايد السلطان (26 عاما)، حيث أصيب برصاص مطاطي أثناء تواجده برفقة شقيقه في بحر بيت لاهيا شمالي القطاع".

وأوضحت، أن "الزوارق الإسرائيلية أطلقت النار على مركب الصيد على بعد ميل واحد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنه "أطلق النار صوب مركب فلسطيني، مرجحا وقوع إصابات".

وتستهدف الزوارق الإسرائيلية صيادي غزة بشكل شبه يومي بإطلاق نار واعتقال ومصادرة مراكبهم.

المصدر: "معا"

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