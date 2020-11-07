"ارحلوا وإلا سنرحّلكم".. مظاهرة في بغداد تطالب برحيل القوات الأمريكية (صور)

تظاهر العشرات من المواطنين في العاصمة العراقية اليوم السبت، للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد ونددوا بسياسات واشنطن تجاه بغداد.

وحمل المتظاهرون لافتات تصف القوات الأمريكية في العراق بـ"القوات المحتلة"، وصور قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

وهدد المتظاهرون القوات الأمريكية بـ"الصواريخ" ما لم تخرج، وكتبوا: ارحلوا وإلا سنرحلكم.

المصدر: RT