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مقتل عسكري لبناني برصاص مجهولين شرق البلاد

أخبار العالم العربي

مقتل عسكري لبناني برصاص مجهولين شرق البلاد
Reuters
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، مقتل عسكري إثر إطلاق نار من قبل مجهولين على دورية للجيش في جرد عرسال شرق البلاد.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، "إن دورية من فوج الحدود البرية الرابع تعرضت أثناء تنفيذها مهمة في جرد عرسال على طريق معبر الفتحة يوم الجمعة، لإطلاق نار من قبل أشخاص يستقلون دراجات نارية ما أدى إلى مقتل أحد العسكريين.

وأضاف البيان أن مطلقي النار لاذوا بالفرار، فيما ردت عناصر الدورية على مصادر النيران، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وعثر في المكان، بحسب البيان، على كمية من البضائع المهربة وحبوب مخدرة تزن حوالي 50 كيلوغراما، إضافة إلى دراجتين ناريتين، وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة.

وأشار البيان إلى أن قوى الجيش تعمل في المنطقة على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية

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