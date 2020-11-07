حادث سير يغيب مقرئ قرآن شهيرا

توفي، مساء يوم أمس الجمعة، المقرئ السوداني الشهير نورين محمد صديق، برفقة 3 آخرين من حفظة القرآن، بعد تعرضهم لحادث سير أثناء عودتهم من رحلة دعوية خارج الخرطوم.

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وأعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، نصر الدين مفرح، مساء أمس، في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، عن وفاة المقرئ وثلاثة آخرين، معبرا عن حزنه الشديد، وعن فجعه بهذه الحادثة.

أحبتي : (( كل من عليها فان * ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام )) . ان الحياة لتقسو ولكن أشد قسوتها على النفس حينما... Posted by ‎نصر الدين مفرح Nasraldin Mofarah‎ on Friday, November 6, 2020

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو حميدتي، عن تعازيه في وفاة نورين.

وقال في منشور له في "فيسبوك": "نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية وعموم الشعب السوداني، في وفاة المغفور له بإذن الله، الداعية المقرئ، الشيخ نورين محمد صديق، الذي لبى نداء ربه إثر حادث أليم، وهو في طريق عودته قادما من رحلة دعوية".

نُعزي أنفسنا والأمة الإسلامية وعموم الشعب السوداني في وفاة المغفور له بإذن الله الداعية المقرئ الشيخ نورين محمد صديق،... Posted by ‎Mohamed Hamdan Daglo - محمد حمدان دقلو‎ on Friday, November 6, 2020

كما نعت السفارة التركية في الخرطوم الشيخ نورين ورفاقه، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، وقالت: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة فضيلة الشيخ القارئ نورين محمد صديق، في حادث حركة (سير)، عقب عودتهم من مهمة دعوية"، معربة عن تعازيها لأسرته ومحبيه وتلاميذه وجميع أهل السودان.

المصدر: RT