ماكرون يحث عون على الإسراع في تشكيل الحكومة

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا يوم الجمعة مع نظيره اللبناني ميشال عون، شدد خلاله على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية في أقرب وقت.

وأفاد بيان للإليزيه بأن ماكرون أكد على "حاجة لبنان الملحة للشروع في الإصلاحات من خلال تشكيل سريع للحكومة، ليتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان".

وأجرى ماكرون زيارتين إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، وحصل على تعهدات من المسؤولين بتشكيل حكومة ببرنامج إصلاحي وفق جدول زمني محدد، وذلك في إطار ما سمي بـ"المبادرة الفرنسية".

لكن المشهد السياسي اللبناني المعقد، أفشل المهل الزمنية التي وضعها ماكرون، بعدما فشل المكلف مصطفى أديب بتشكيل حكومة، وأعيد تكليف سعد الحريري لهذه المهمة التي لم تنجز حتى الآن.

المصدر: وكالات