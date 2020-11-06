بوشناف: الحكومة الليبية المؤقتة لن تلتزم بأي اتفاقات أمنية ليست طرفا فيها

أكد وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، أن الحكومة لن تلتزم بأي اتفاقات أمنية ليست طرفا فيها.

جاء ذلك في خطاب أرسلته خارجية المؤقتة لوزير خارجية مصر سامح شكري، حيث أكدت على طلب بوشناف وتطلعها إلى تفهم الحكومة المصرية أن المنافذ البرية مثل منفذ إمساعد البري خاضعة لسلطة الحكومة المؤقتة.

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وأضافت خارجية المؤقتة أن الحكومة المؤقتة لا تتحمل أي مسؤولية أمنية ما لم تكن طرفا فيها باعتبارها الجهة المعنية والمسؤولة على هذه الحدود البرية وهذا المنفذ بين البلدين الشقيقين.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT