مستشار السيسي: مصر تشهد زيادة معقولة في إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، إن بلاده تشهد حاليا زيادة "معقولة" في إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في حديث لقناة "دي أم سي" أن "عددا كبيرا من الإصابات بسيطة ومتوسطة، والحالات التي تحتاج دخول المستشفيات أقل".

وأوضح أن ذروة انتشار الفيروس كانت في شهري يونيو ويوليو، ثم بدأت الأعداد تقل حتى الشهر الماضي، "وكان هناك توقع أنه مع دخول الخريف والشتاء ستزيد أعداد الإصابات بعض الشيء وهو ما حدث".

ولفت إلى أنه ليس من المهم تصنيف زيادة الإصابات الحالية "كموجة ثانية"، مضيفا أن "الأهم هو كيف نواجهها... والدولة اتخذت الإجراءات كافة للحد من انتشار المرض".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT