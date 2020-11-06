مصر.. قرار بشأن واقعة "إهانة" أستاذ جامعي بالإسكندرية للقرآن

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، خالد عبد الغفار، قرارا بإحالة واقعة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية للنائب العام.

وذكرت الوزارة في بيان، نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في ضوء ما سبق أن وجه به الأستاذ وزير بتاريخ 3/11/2020، بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل فيما تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي، لمقطع فيديو منسوب لأحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، فقد عرض اليوم الأستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم على سيادته ما انتهى إليه التحقيق مع المذكور والذي أجري بمعرفة الدكتور فايز محمد حسين، وكيل كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وانتهى - بعد سماع الطلاب شهود الواقعة ومواجهة عضو هيئة التدريس بما هو منسوب إليه وإقراره بصحة ما ورد بالفيديو – إلى التوصيات التالية:

إحالة الواقعة إلى المستشار النائب العام لإعمال النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيق فيما هو منسوب للمتهم ويمثل جرائم جنائية، أبرزها إزدراء الأديان، وامتهان لثوابت العقيدة الإسلامية، وسب الطلاب بألفاظ خارجة، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بنتيجة التحقيق.

إحالة المذكور إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في المعاهد العالية الخاصة، وقد تصل العقوبة الموقعة عليه وفقا لنص المادة 37 من القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة إلى الفصل من المعهد، مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم واستمرار وقف المتهم عن العمل.

وفور انتهاء التحقيق، وجه وزير التعليم العالي بسرعة تنفيذ تلك التوصيات.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT