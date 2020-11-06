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موسكو تكشف مصدر معلوماتها عن المرتزقة السوريين بقره باغ وتؤكد حضور الاستخبارات التركية هناك

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موسكو تكشف مصدر معلوماتها عن المرتزقة السوريين بقره باغ وتؤكد حضور الاستخبارات التركية هناك
Sputnik
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كشف رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، أن المخابرات الشريكة في الشرق الأوسط ساعدت موسكو في الحصول على معلومات دقيقة حول مشاركة مسلحين سوريين في معارك قره باغ.

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وقال ناريشكين في مقابلة تلفزيونية تم بثها اليوم الجمعة: "لدينا معلومات دقيقة حول وجود إرهابيين في منطقة القتال (بإقليم قره باغ)، بما في ذلك من الشرق الأوسط، ومن سوريا في المقام الأول".

وأضاف: "نتلقى هذه المعلومات من عدة دول، ومن مصادر مختلفة ومن مختلف شركائنا، والأجهزة المختصة الشريكة في الشرق الأوسط والشرق الأدنى".

وأكد ناريشكين مشاركة الاستخبارات التركية في أحداث قره باغ وقال: "نشعر بعمل الاستخبارات التركية ونرى عناصر معينة من هذا العمل".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد كشف في وقت سابق أن عدد المقاتلين من الشرق الأوسط في قره باغ يقترب من 2000 شخص، مؤكدا أن بلاده ستواصل التعاون مع تركيا لحل النزاع سلميا.

المصدر: وكالات

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