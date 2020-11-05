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تدريب مشترك للبحرية المصرية والبريطانية

أخبار العالم العربي

تدريب مشترك للبحرية المصرية والبريطانية
RT
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نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية البريطانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.

ووفقا للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، فقد شارك في التدريب عن الجانب المصري حاملة المروحيات "أنور السادات" ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية وعدد من الطائرات متعددة المهام، وعن الجانب البريطاني سفينة الإبرار HMS ALBION ومجموعتها القتالية المصاحبة وعناصر من القوات الخاصة البحرية البريطانية.

تدريب مشترك للبحرية المصرية والبريطانية

تدريب مشترك للبحرية المصرية والبريطانية
RT

وحسب المتحدث، يهدف التدريب إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنظيم وتنفيذ وإدارة العمليات البرمائية المشتركة، وعمليات مكافحة التهديدات البحرية والأمن البحري، ودارسة تكتيكات وأساليب أعمال قتال القوات الخاصة البحرية للجانب البريطاني في مجال العمليات البرمائية، وكذلك عقد ورش عمل لتبادل الخبرات في موضوعات الأمن البحري وعمليات الاعتراض وتأمين الأهداف الحيوية بالبحر.

المصدر: RT

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