التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار، أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية".

وأضاف: "الهجوم جاء ضمن طريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران السعودية".

المصدر: "وكالات سعودية"