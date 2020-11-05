 
مباشر

القضاء المصري يصدر حكمه على متهمين في قضية "فض اعتصام رابعة"

أخبار العالم العربي

القضاء المصري يصدر حكمه على متهمين في قضية
Reuters Asmaa Waguih
المحاكم في مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p38y

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها على متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

وقضت المحكمة بمعاقبة 59 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم برد قيمة الأشياء التي خربوها.

كما قضت بمعاقبة 7 أحداث بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة 29 آخرين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية المواطنين في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا