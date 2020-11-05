القضاء المصري يصدر حكمه على متهمين في قضية "فض اعتصام رابعة"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها على متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

وقضت المحكمة بمعاقبة 59 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وإلزامهم برد قيمة الأشياء التي خربوها.

كما قضت بمعاقبة 7 أحداث بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة 29 آخرين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية المواطنين في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

المصدر: المصري اليوم