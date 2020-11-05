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الكاظمي يصل البصرة ويفتتح برجا غازيا "ضخما"

مال وأعمال

الكاظمي يصل البصرة ويفتتح برجا غازيا
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وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد في ظل استمرار الاحتجاجات هناك.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي وصل ميناء أم قصر وعقد اجتماعا مع كوادر الجمارك والموانئ هناك".

وأضاف، أن "رئيس الحكومة افتتح قبل ذلك بساعات برجا غازيا يعد الأضخم من نوعه بصناعة الغاز والذي نفذ في شركة غاز البصرة".

وترافق الكاظمي خلال زيارته إلى البصرة مجموعة من المسؤولين التنفيذين في الحكومة الاتحادية.

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المصدر: RT

 

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