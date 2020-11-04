ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هاتفيا العلاقات بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات والمصالح المشتركة.

واستعرض ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

كما تباحثا المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجهها.

وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن العديد من القضايا والموضوعات المشتركة بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها.

المصدر: وام