حكومة كردستان العراق: هجوم "العمال الكردستاني" اليوم تجاوز الخط الأحمر

قالت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني (التركي) على قوات "البيشمركة" الكردية العراقية صباح اليوم، تجاوز "الخط الأحمر".

وأكدت الحكومة في بيان صحفي، أن "إقليم كردستان كيان سياسي وشرعي لشعب إقليم كردستان، وقوات البيشمركة هي المسؤولة عن حماية أرض كردستان وشعبها، وعليه فإن أي هجوم من هذا النوع يعدُّ هجوماً على شعب كردستان كافة".

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وأضافت: "إذ تقف حكومة إقليم كردستان بالضد من الاقتتال الأخوي، إلا أن هجوم حزب العمال الكردستاني اليوم قد تخطى الخط الأحمر في هذا الإطار، وبهذا الصدد ندين بشدة الهجوم ونعتبره اعتداء على الإقليم ومؤسساته الشرعية، وسنعمل على منع أي تدهور يحصل للوضع الأمني في الإقليم".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام كردية، بوفاة عنصر بقوات "البيشمركة" الكردية بشمال العراق متأثراً بجراحه خلال هجوم شنه حزب العمال الكردستاني (التركي) صباح اليوم في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وقبل يومين وجه رئيس إقليم كردستان العراق السابق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، رسالة إلى "الرأي العام" وحذر من "استغلال تحريم الاقتتال الكردي الكردي"، في إشارة إلى تمادي حزب العمال الكردستاني (التركي) في السيطرة على مناطق كردية عراقية.

المصدر: RT