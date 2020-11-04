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السعودية تعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

أخبار العالم العربي

السعودية تعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين
Reuters
صورة أرشيفية
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين.

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وقال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف.

وأضاف عبد الله بن ناصر أبوثنين للصحفيين أن الخطط، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.

وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.

المصدر: رويترز

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