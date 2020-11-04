السعودية تعلن عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين.

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وقال نائب وزير الموارد البشرية في السعودية إن المملكة ستخفف القيود التعاقدية للعمال الوافدين بما يشمل حرية تغيير الوظائف.

وأضاف عبد الله بن ناصر أبوثنين للصحفيين أن الخطط، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل.

وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.

المصدر: رويترز