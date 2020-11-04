مصر.. 197 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 197 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع طفيف لكلا المؤشرين.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 108122 والوفيات إلى 6305.

كما أفاد مجاهد بخروج 113 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 99765 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: RT