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حميميم: مسلحون يخططون لاستفزاز هدفه اتهام الجيش السوري باستهداف القوات التركية

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حميميم: مسلحون يخططون لاستفزاز هدفه اتهام الجيش السوري باستهداف القوات التركية
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العقيد البحري ألكسندر غرينكيفيتش، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحين يخططون لتنفيذ قصف في منطقة إدلب كي يتهموا الجيش السوري فيما بعد باستهداف القوات التركية.

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وفي موجز صحفي، اليوم الثلاثاء، أكد العقيد البحري ألكسندر غرينكيفيتش، نائب رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية، أن معلومات المركز تشير إلى تخطيط عناصر المنظمات الإرهابية المتمركزين في المنطقة لعملية قصف قرب إحدى البلدات بمحافظة إدلب، باستخدام مدافع هاون وراجمات صواريخ.

وأوضح أن تسجيل فيديو لآثار القصف يخطط الإرهابيون لنشرها على مواقعهم الإلكترونية "بهدف اتهام القوات الحكومية السورية بتوجيه ضربات إلى مواقع القوات التركية".

المصدر: نوفوستي

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