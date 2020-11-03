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تدريبات عسكرية للقوات البحرية المصرية والفرنسية في البحر المتوسط

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تدريبات عسكرية للقوات البحرية المصرية والفرنسية في البحر المتوسط
Reuters
جنود مصريون في شرم الشيخ. الصورة: أرشيف.
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قال الناطق باسم الجيش المصري إن "القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط".

 وأوضح أن ذلك يدخل ضمن خطة الجيش لتعزيز التدريب والجاهزية لدى القوات المسلحة المصرية بالتعاون "مع القوات المسلحة للدول الصديقة وتبادل الخبرات مع البحريات العالمية".

وأضاف المتحدث العسكري بأن الفرقاطة المصرية "طابا" ونظيرتها الفرنسية "جان بار" (Jean Bart) شاركتا في هذه التدريبات بغرض "دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة".

تدريبات عسكرية للقوات البحرية المصرية والفرنسية في البحر المتوسطالفرقاطتان المشاركتان في التدريبات. المصدر: المتحدث العسكري المصري.

تأتي التدريبات المصرية الفرنسية المشتركة في ظرف شديد التوتر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بسبب الصراعات الاقتصادية والجيوسياسية بين القوى الإقليمية والدولية في هذه المنطقة التي اكتشفت في مياهها مؤخرا مصادر للطاقة.

 

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المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية

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