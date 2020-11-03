بعد اقتحام سيارة لساحة الحرم المكي.. السلطات السعودية تتخذ إجراءات جديدة

قالت مصادر سعودية، إن الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بدأت بوضع حواجز مؤقتة، تمنع دخول السيارات إلى جميع مداخل الساحات المؤدية إلى الحرم المكي.

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وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أوضحت المصادر أن هذه الحواجز لا تعوق حركة المشاة القادمين لأداء الصلوات ومناسك العمرة.

وأضافت المصادر أنه تم أيضا وضع مطبات صناعية، لتخفيف السرعة على جميع الطرق المؤدية للحرم المكي.

من جهته، أوضح وكیل كلیة الشریعة بجامعة أم القرى، وعضو جمعیة حقوق الإنسان، محمد السھلي، أن التصدي للمخالفین أبرز عبر المقاطع المنتشرة تضحیات رجال الأمن وجھودھم، دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

وأضاف السھلي أن المسافة بین الساحة وموقع ارتطام السيارة بالباب لا تتجاوز الـ200 متر، ولكن تواجد رجال الأمن، جعل من الحادثة عبرة لكل من یحاول تجاوز الأنظمة.

وأشار إلى أن ھذا الوقت یعتبر من أوقات الذروة، إلا أن العمل والتنظیم جعلا الحادثة خالیة من أي إصابات أو أضرار بشریة، منوھا بضرورة التعامل بجدیة تامة، ما بین جمیع الجھات الأمنیة والحكومیة والخدمیة، مع المعتلین نفسیا، وعدم ترك المجال لھم في التجول بعشوائیة.

المصدر: صحيفة الوطن