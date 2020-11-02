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الحكومة المصرية تدرس قرارا جديدا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تدرس قرارا جديدا بفرض مواعيد لغلق المحال والورش
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اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر
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استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمصر، اليوم الاثنين، مقترحا أعدته وزارة التنمية المحلية، حول مواعيد غلق المحلات العامة، والمنشآت السياحية والورش.

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وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة العليا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

وتم الاتفاق على عرض المقترح على مجلس الوزراء، تمهيدا لبدء تطبيق الإجراء المخطط له.

كما شارك في الاجتماع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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