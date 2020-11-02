السيسي يؤكد لماكرون على ضرورة نشر قيم التعايش بين أتباع الأديان المختلفة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة الاهتمام بنشر "قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن السيسي تلقى مساء الاثنين اتصالا من ماكرون تناولا فيه عددا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الاتصال أيضا للمواقف المشتركة للبلدين إزاء "مواجهة الإرهاب والتطرف وداعميه وسبل القضاء عليه، وكذا تناول الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرا".

وأكد السيسي على "ضرورة التفرقة الكاملة بين الدين الإسلامي، لما يدعو إليه من نشر السلام والتسامح ونبذ العنف، وبين الأعمال الإرهابية التي يرتكبها بعض المدعين الانتماء للإسلام".

وأضاف السيسي أن هناك ضرورة للتركيز على "نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية".

المصدر: وسائل إعلام مصرية