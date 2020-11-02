الجيش الإسرائيلي يرسل طائرات حربية بعد الاشتباه بتسلل "حوامة" من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى مقاتلات حربية إلى قطاع غزة بعد الاشتباه بتسلل "حوامة" من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه في موقع "تويتر": "في وقت سابق اليوم تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل".

وأضاف المتحدث إنه "وخلال أعمال تمشيط في المنطقة تم العثور على حوامة ويتم الفحص فيما إذا كان الحديث عن الحوامة التي تم الاشتباه في تسللها من القطاع للغلاف".

في وقت سابق اليوم تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من قطاع غزة الى داخل إسرائيل. في المقابل وخلال أعمال تمشيط في المنطقة تم العثور على حوامة ويتم الفحص فيما اذا كان الحديث عن الحوامة التي تم الاشتباه في تسللها الى داخل إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2020

وكان الإعلام الإسرائيلي تحدث عن رصد جسم رجح أن يكون حوامة في تلك المنطقة.

المصدر: RT