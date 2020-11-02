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الجيش الإسرائيلي يرسل طائرات حربية بعد الاشتباه بتسلل "حوامة" من غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يرسل طائرات حربية بعد الاشتباه بتسلل
لقطة شاشة لفيديو بثه الإعلام الإسرائيللي للطائرة
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استدعى مقاتلات حربية إلى قطاع غزة بعد الاشتباه بتسلل "حوامة" من القطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي عبر حسابه في موقع "تويتر": "في وقت سابق اليوم تم استدعاء مقاتلات حربية لمنطقة قطاع غزة في أعقاب اشتباه بقيام حوامة بالتسلل من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل".

وأضاف المتحدث إنه "وخلال أعمال تمشيط في المنطقة تم العثور على حوامة ويتم الفحص فيما إذا كان الحديث عن الحوامة التي تم الاشتباه في تسللها من القطاع للغلاف".

وكان الإعلام الإسرائيلي تحدث عن رصد جسم رجح أن يكون حوامة في تلك المنطقة.

المصدر: RT

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