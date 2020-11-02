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سلطة الانتخابات الجزائرية: المشاركة الضعيفة في الاستفتاء على الدستور ليست مشكلة قانونية

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سلطة الانتخابات الجزائرية: المشاركة الضعيفة في الاستفتاء على الدستور ليست مشكلة قانونية
Reuters SAL/LA/
الاستفتاء على تعديل الدستور في الجزائر
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أكد محمد شرفي رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" الجزائرية أن نسبة المشاركة الضعيفة في التصويت على مشروع تعديل الدستور "لا تعتبر مشكلة قانونية".

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وأوضح شرفي أن القوانين الجزائرية لا تنص على حد أدنى من المشاركة للمصادقة على الاستفتاء أو إلغائه، مضيفا أن "نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية."

وسجلت السلطات الجزائرية نسبة إقبال ضعيفة على الاستفتاء بلغت 23.72 بالمئة، وقد صوت 66.80 بالمئة من الناخبين لصالح التعديلات الدستورية فيما رفضها 33.20 بالمئة.

ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، كما يمنح الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر.

المصدر: وكالات

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