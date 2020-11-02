الجزائر: نحو 67% قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية بنسبة مشاركة تقارب 23.8%

قال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر إن التعديلات الدستورية التي تم استفتاء الجزائريين عليها، أمس الأحد، قد قُبِلت بنسبة 66,8 بالمائة.

وأضاف شرفي في إعلانه النتائج الاولية للاستفتاء على الدستور الجديد إن نسبة المصوتين بـ: لا" لم تتجاوز 33,2 بالمائة.

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أما نسبة المشاركة في هذا الاستفتاء فكانت، حسب شرفي، إلى غاية الساعة السابعة بعد ظهر أمس الأحد، عند إغلاق مكاتب التصويت، تعادل 23,7 بالمائة، وبالقيم المطلقة أكثر بقليل من 5,5 مليون ناخب من أصل 24 مليون ناخب مسجلين في القوائم الانتخابية الرسمية.

وفسر محمد شرفي النسبة المتدنية للمشاركة بتداعيات وباء كورونا، مضيفا أن رؤساء دول كبرى تم انتخابهم بنسبة مشاركة 17 بالمائة فقط.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية