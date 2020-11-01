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"برج خليفة" يتزين بعلم الجزائر احتفالا بذكرى ثورة 1 نوفمبر

أخبار العالم العربي

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تزين "برج خليفة" اليوم في دبي بعلم الجزائر، احتفالا بذكرى انطلاق الثورة التحريرية الجزائرية التي تصادف يوم 1 نوفمبر من كل عام.

وظهر برج خليفة بالألوان الوطنية البيضاء والخضراء والحمراء في مشهد مبهر أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت إدارة برج خلفية منشورا، قالت فيه: "نضيء برج خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بدأت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954".

المصدر: "وام"

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