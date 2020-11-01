الشرطة السعودية تطيح بعصابة ارتكبت عشرات الجرائم في الرياض

أعلن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالسعودية، الرائد خالد الكريديس، القبض على 3 أشخاص، ارتكبوا عشرات الجرائم في العاصمة.

وقال: "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مواطنين، جميعهم في العقد الثاني من العمر، إثر تورطهم بارتكاب عدد من الجرائم".

وذكر أن هذه الجرائم تمثلت في السطو على المنازل في عدد من أحياء مدينة الرياض، والاستيلاء على ما فيها من أجهزة إلكترونية ومصوغات ذهبية وأموال، وسرقة 14 مركبة استخدموها في جرائمهم.

كما أشار إلى أنه "تم استرداد معظمها، وقد بلغت قيمة مسروقاتهم (232,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة".

المصدر: "سبق"