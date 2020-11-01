"الأسد".. قصيدة جديدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه في "انستغرام" قصيدة بعنوان "الأسد".

وامتدح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القصيدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاء في القصيدة:

"لوُ حلالْ أكلْ الأسَدْ منهو يصيدهْ

والأسَـدْ مـايعَرفْ عـنْ حِـلْ وحَرامْ

رايــتِـهْ بـيـضـا وأوقــاتِـهْ سـعـيدهْ

ولـلسِّباعْ أطـباعْ تَـجْلبْ الإحـترامْ

لـهْ حِـمىَ يـحميهْ لـوُ طامعْ يريدهْ

يَـلـحِـجِهْ بـالـنَّـابْ زامْ وظِــفْـرِ زامْ

مـايـهـابْ ولـــوُ نـــزَفْ دَمٍّ وريــدِهْ

ولـوُ يموتْ يموتْ في أسمىَ مقامْ

ضـربتِهْ وحـدهْ ياغيرْ أنْها شديدِهْ

تـفـلـقْ الـصَّـخـرَهْ وتـخـليها ركــامْ

ورجـعْ صـوتِهْ لـلذي عـادي بـريدِهْ

هــي رسـالِـهْ تـوصَـلْ بـلَـيَّا كــلامْ

أعـرفْ إسـباعْ الفلاَ وسبعٍ أحيدِهْ

صاحبي الموثوقْ في حربْ وسلامْ

ذاكْ بـوخالدْ عـسىَ أيَّـامِهْ مـديدهْ

لـي علىَ سباعْ الفلاَ شيخْ وإمامْ

المصدر: وسائل إعلام إماراتية