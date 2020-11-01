واشنطن توجه رسالة للجزائر في ذكرى "ثورة نوفمبر"

وجهت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأحد، رسالة إلى الشعب الجزائري لمناسبة الذكرى السادسة والستين لانطلاق ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.

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وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية على "تويتر": "بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع ثورة نوفمبر، توجه السفارة الأمريكية، نيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، أخلص التهاني وأصدق التمنيات للشعب الجزائري".

وأضافت "تعتز الولايات المتحدة الأمريكية اعتزازا كبيرا بكونها صديقة وفية للجزائر".

بمناسبة الذكرى 66 لإندلاع ثورة نوفمبر، توجه السفارة الأمريكية، نيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، أخلص التهاني وأصدق التمنيات للشعب الجزائري. تعتز الولايات المتحدة الأمريكية اعتزازاً كبيراً بكونها صديقة وفية للجزائر.



AP Photo/Jacques Marqueton, June 19, 1962 pic.twitter.com/Slc4zdpueW — US Embassy Algiers (@USEmbAlgiers) November 1, 2020

​ويصوت الجزائريون اليوم على التعديل الدستوري الأول منذ 25 عاما، بالتزامن مع ذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 التي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.

ويأتي الاستفتاء تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير.. نوفمبر 2020: التغيير".

المصدر: RT