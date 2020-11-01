 
مباشر

واشنطن توجه رسالة للجزائر في ذكرى "ثورة نوفمبر"

أخبار العالم العربي

واشنطن توجه رسالة للجزائر في ذكرى
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p2b9

وجهت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأحد، رسالة إلى الشعب الجزائري لمناسبة الذكرى السادسة والستين لانطلاق ثورة الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي.

إقرأ المزيد
تزامنا مع عيد الاستقلال..الجزائريون يصوتون على تعديل الدستور
تزامنا مع عيد الاستقلال..الجزائريون يصوتون على تعديل الدستور

وكتبت السفارة على صفحتها الرسمية على "تويتر": "بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع ثورة نوفمبر، توجه السفارة الأمريكية، نيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي، أخلص التهاني وأصدق التمنيات للشعب الجزائري".
وأضافت "تعتز الولايات المتحدة الأمريكية اعتزازا كبيرا بكونها صديقة وفية للجزائر".

​ويصوت الجزائريون اليوم على التعديل الدستوري الأول منذ 25 عاما، بالتزامن مع ذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 التي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962.

ويأتي الاستفتاء تحت شعار "نوفمبر 1954: التحرير.. نوفمبر 2020: التغيير".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا