الملكة رانيا تشيد بلوحة جدارية رسمت على أحد أبنية عمان (فيديو)
سلطت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الضوء على مهرجان "بلدك لفنون الشارع والفنون البصرية" في الأردن.
ونشرت الملكة، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية عبر تطبيق "إنستغرام"، صورة للوحة جدارية من رسم الفنان صهيب عطار.
وعلقت عليها: "من اللوحات الجميلة التي رأيتها الأسبوع الماضي في شوارع عمان والتي تعرض ضمن مهرجان بلدك للفنون البصرية في المساحات العامة".
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من اللوحات الجميلة التي رأيتها الأسبوع الماضي في شوارع عمان والتي تعرض ضمن مهرجان بلدك للفنون البصرية في المساحات العامة #بلدك_من_بيتك #الأردن #حب_الأردن Impressed by the wonderfully vivid street art I saw last week at locations of the Baladk Street and Urban Arts Festival across Amman #BaladkFromHome #Jordan #LoveJO
وتظهر اللوحة فتاة باللون الأزرق يلف جزء منها مياه البحر، والهدف من رسم اللوحة وفق الرسام هو لفت نظر الناس إلى ضرورة الحفاظ على مياه البحر.
وغطت العديد من الرسوم جدران البنايات السكنية في عمان، تزامنا مع فعاليات المهرجان السنوي لفنون الشوارع.
وتجمع 18 فنانا على مدار 7 أيام، وكان نتيجة عملهم الفني والفكري 22 جدارية انتشرت في أنحاء العاصمة الأردنية عمان، تركز على تشجيع الناس على حماية البيئة.
المصدر: وكالات